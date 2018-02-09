"Таким кроком НБУ стає на один щабель з репресивними органами" - Тарас Батенко про ситуацію довкола "1+1 media"

Народний депутат вважає, що перевірка особистих рахунків ведучих та журналістів 1+1 не може бути компетенцією Нацбанку.

Вчора, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 гості та експерти обговорювали свободу слова в Україні, тиск на журналістів та політизацію ЗМІ. Запитання присутнім в студії задавали ведучі ток-шоу «Право на владу» Наталія Мосейчук та Сергій Іванов.

Приводом для такого обговорення став запит Національного банку України, адресований в.о. Голови Правління Приватбанку з проханням про розкриття інформації про рух по банківських рахунках топ-менеджерів, журналістів і ведучих «1+1 медіа,» а також співробітників незалежного продакшена, який виробляє частину контенту для медіагрупи.

В ефірі «Право на владу» гості та експерти висловили свої думки та припущення стосовно ситуації, яка стклалася навколо холдингу «1+1 media».

Тарас Батенко, народний депутат міжфракційного об’єднання “УКРОП”, вважає, що перевірка особистих рахунків ведучих та журналістів 1+1 не може бути компетенцією Нацбанку, який має опікуватись забезпеченням стабільності гривні. А також висловлює впевненість, що таким кроком НБУ стає на один щабель з репресивними органами.

«Фактично цим документом визнається, що НБУ стає політично залежним та заангажованим органом, мало того репресивним органом, поряд з СБУ, МВС, Адміністрацією Президента, який покликаний боротися в нашому розумінні з інакодумством. Фактично, це є пошук державної зради в незалежних ЗМІ...» - коментує пан Батенко.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко вбачає дві ймовірні причини, які могли спровокувати появу запиту НБУ до "ПриватБанку" – особиста помста когось з Нацбанку або відверта дурість виконавців:

"Можливо хтось у керівництві Нацбанку проявив свій рівень інтелекту, підписавши ці листи. У будь якому випадку, я впевнений, що головна реакція це ваша публічність… Це прояв поваги, значить ви робите щось правильно, значить ви комусь наступили туди, куди треба наступити, тому продовжуйте думаю люди вас підтримають і не думаю, що будуть якісь серйозні наслідки, це просто дурниця", - заявив пан Гончаренко.

Журналіст Роман Скрипін вважає, що вказівку проводити перевірку банківських рахунків журналістів та топ-менеджерів "1+1" Нацбанк отримав із Банкової:

«Ноги ростуть з Банкової. Це ясно. Хто подає кандидатуру голови Нацбанку в Раду? У нас медійне поле методично зачищається або береться під контроль під різними приводами. Оцей документ - повна нісенітниця і маячня. Тут я можу підтримати Миколу Княжицького, який правильно говорить, що є таємниця банківського вкладу і це, напевно, якийсь винахід влади», - коментує Скрипін.

Нардеп від ВО «Батьківщина» Ігор Луценко вважає намагання Нацбанку отримати доступ до рахунків півсотні топ-менеджерів, журналістів та ведучих каналу "1+1", серед яких і "Студія Квартал-95", є абсолютним нонсенсом:

"Шпигувати за комедіантами, мабуть, до такого ще жоден національний банк у світі не опускався. Це перша, мабуть, країна - Україна - де національний банк шпигує за комедіантами, збирає дані про їхні кошти", - зауважив Луценко.

Нагадаємо, суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» виходить в прямому ефірі телеканалу 1+1 щочетверга о 22:10.