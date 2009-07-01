Західні інвестори відмовляються працювати з казахським БТА - ЗМІ

Спроба BTA Банку реструктурувати борг в 15 мільйонів доларів може сповільнитися після того, як Goldman Sachs Group Inc. відмовилася консультувати найбільший Казахський банк, повідомляє агентство Bloomberg.

Як нагадує інформаційне агентство Bloomberg, невдовзі після націоналізації казахський банк оголосив дефолт за зовнішніми зобов`язаннями, а уряд Казахстану найняв Goldman Sachs для реструктуризації боргу банку перед західними кредиторами. Проте днями інвестиційні банкіри з Goldman Sachs надіслали казахському банку листа, в якому відмовляються продовжувати з ним роботу з реструктуризації боргу перед західними кредиторами.

Експерти сходяться на думці, що відмова Goldman Sachs від роботи з казахським банком є поганим знаком у плані найближчого майбутнього казахського БТА. Не виключено, що міжнародні банкіри з Goldman Sachs знають перспективу казахського банку і не хочуть «бути поряд».

Представники українського БТА відмовилися від детальних коментарів з цього приводу, сказавши лише, що хоч би склалася доля казахського БТА, це жодним чином не вплине на український банк, оскільки частка казахського банку в українському банку незначна.