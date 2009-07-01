У Києві заарештували власника Метрограду

У Києві арештований український бізнесмен Мстислав Скоробогатов, один з власників торговельного центру "Метроград", а також готелів "Русь" і "Славутич". Раніше ЗМІ оцінювали статок підприємця у $125 мільйонів.

Тільки сьогодні вранці стало відомо, що затримання Скоробогатова відбулося в обід у вівторок біля готелю "Славутич", звідки бізнесмен був доставлений на Володимирську, 15, де до години ночі до нього не допускали адвокатів, повідомив юрист Олег Носенко.

За його словами, вночі Скоробогатов був переведений до слідчого ізолятора на Подолі. Вже після цього правоохоронці повідомили, що бізнесмена звинувачують у "шахрайстві та підробці документів".

Раніше активи бізнесмена (торговельний центр, готелі) зазнали рейдерської атаки.

Нагадаємо, що Мстислав Скоробогатов разом із своїм бізнес-партнером Бані Насер Абдуллою взимку 2009 року подали позов до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі проти держави Україна. Позивачі вимагають компенсації у розмірі 250 млн. доларів за те, що керівництво країни і правоохоронні органи не бажають розслідувати збройні рейдерські захоплення готелів "Русь" і "Юність", а також торговельних центрів "Метроград" і "Метрополіс".

Бізнесмени тоді пояснили, що звернутися до Європейського суду їх примусило те, що загарбники мають лобістів у вищому керівництві України, а українська влада вже третій рік відмовляється втручатися в ситуацію і повертати майно законним власникам.

Дело за матеріалами Новий Регіон