Нафтогаз хоче знати, скільки насправді коштує транзит газу

НАК «Нафтогаз України» планує залучити міжнародних консультантів для визначення економічно обґрунтованого рівня транзитної ставки природного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу України».

“Зважаючи на високу зацікавленість суспільства до зазначеного питання та велику кількість «аналітичних висновків» щодо необґрунтованості існуючих умов контракту на надання послуг з транзиту газу НАК «Нафтогаз України» прийняла рішення щодо залучення незалежної та авторитетної західної консалтингової компанії для надання зазначених послуг, серед яких як аудиторські компанії «Великої четвірки», так і провідні світові консультанти щодо тарифікації послуг в сфері енергетики на кшталт Arthur D.Little”, – йдеться у повідомленні прес-центру.

У «Нафтогазі України» також повідомили, що компанія постійно веде переговори з декількома відомими міжнародними компаніями стосовно надання послуг щодо визначення економічно обґрунтованого рівня ставки на транзит природного газу територією України.

При цьому у компанії зазначають, що “протягом останніх декількох років в засобах масової інформації лунало багато заяв щодо оптимального розміру тарифної ставки на послуги з транзиту природного газу... «Експертні оцінки» коливаються в широкому діапазоні: у січні 2006 року керівництво країни вітало збільшення ставки транзиту до рівня $1,6 за 1 тис. куб. м на 100 км., а у 2008 році лунали оцінки щодо оптимальності значення ставки від $2,3 до $13”.

Разом з тим, у НАК наголошують, що консультації з європейськими фахівцями у газотранспортній галузі, неодноразово підтверджували економічну обґрунтованість тарифу на транзит природного газу, який було зафіксовано угодою від 19 січня 2009 р.

Нормами Контракту між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо транзиту російського газу також передбачені цивілізовані шляхи оптимізації юридичних і економічних контрактних категорій.

«Нафтогаз України» очікує отримати остаточний звіт аналітиків до кінця 2009 року. До того часу компанія закликає усі політичні сили і зацікавлені сторони припинити спекуляції на тему транзитної ставки природного газу і доцільності перегляду існуючих договорів із ВАТ «Газпром».