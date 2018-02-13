Трансгендери в Україні: скільки коштує зміна статі і наскільки це популярно (відео)

Для зміни статі буде потрібна операція і довічна гормонотерапія. Сьогодні за цим звертаються 2-3 людини кожного місяця.

Журналісти дізналися про процедуру зміни статі в Україні - наскільки це популярно і скільки коштує така операція.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Для зміни статі буде потрібно близько півроку. Є навіть статистика - за кордоном більше операцій по зміні статі для чоловіків (на 1 людину, яка бажає стати чоловіком припадає 10 осіб, які хочуть стати жінками). У нас тенденція була інша, але останнім часом вирівнялась по відношенню до західної.

Операція триває близько 4 годин.

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"Ці операції обов'язково оплачуються пацієнтом. У нас вони оплачують витратний матеріал", - розповів пластичний хірург Василь Храпач.

Ціна витратних матеріалів - 60 тисяч гривень. Також доведеться пити гормони, ціна залежить від марки препарату, пити їх доведеться все життя.

Проблема, з якою стикається трансгендер - зміна документів - нові можна отримати тільки після операції. Офіційної статистики в Україні немає, але журналісти дізналися, що рік тому в Україні в місяць оперували однієї людини. Сьогодні за зміною статі звертаються 2-3 людини кожен місяць. У США ж, це коштує більше 50 тисяч доларів.

Раніше на обкладинці Playboy вперше з'явився напівоголений трансгендер.