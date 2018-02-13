Через публікацію "Жиди чи євреї?": на Тернопільщині редактора газети підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі

За даними прокуратури, стаття у газеті містить ознаки порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності.

На Тернопільщині щодо редактора районної газети відкрили кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Читайте такожНа Тернопільщині місцева газета опублікувала статтю про "жидів, що захопили владу"

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що публікація у газеті «Чортківський Вісник» від 2 лютого 2018 року «Жиди чи євреї», автором якої є редактор видання, містить ознаки порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими поліції за ч. 2 ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі, вчинене службовою особою).

Раніше Петроградський районний суд Санкт-Петербурга засудив чоловіка до позбавлення волі на один рік умовно за розпалювання в соціальній мережі «ВКонтакте» ненависті до українців.