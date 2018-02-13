Через публікацію "Жиди чи євреї?": на Тернопільщині редактора газети підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі

19:04, 13 лютого 2018
Суспільство
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Текст підписаний головним редактором газети Мар'яною Полянською / фото facebook.com/eduard.dolinsky

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що публікація у газеті «Чортківський Вісник»  від 2 лютого 2018 року «Жиди чи євреї», автором якої є редактор видання, містить ознаки порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими поліції  за ч. 2 ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі, вчинене службовою особою).

Раніше Петроградський районний суд Санкт-Петербурга засудив чоловіка до позбавлення волі на один рік умовно за розпалювання в соціальній мережі «ВКонтакте» ненависті до українців.

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Теги: #тернопільська газета#стаття Жиди чи євреї