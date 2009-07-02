Нацбанк завершив ліквідацію «Інтерконтинентбанку»

Національний банк України завершив ліквідацію АКБ «Інтерконтинентбанк». Про це повідомляється у листі НБУ (№55-012/62-12503 від 1 липня ц.р.), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Відповідно до рішення комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 26 червня 2009 р. №315, Акціонерний банк «Інтерконтинентбанк» (м. Київ) виключено з Державного реєстру банків у зв`язку із закінченням його ліквідаційної процедури", - йдеться в листі.

Як повідомлялося, Правління Національного банку України 3 квітня 2004 року ухвалило постанову №127 про відкликання з 4 квітня 2006 року банківської ліцензії і ліквідацію АКБ «Інтерконтинентбанк».