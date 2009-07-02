Шахтарям зменшили податок на зарплату

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що прийняття закону про престижність шахтарської праці забезпечить підвищення доходів шахтарських сімей, оскільки цим законом передбачено зменшити ставку податку на дохід у вигляді заробітної плати до 10%.

Таку думку вона висловила УНІАН, коментуючи прийняття Верховною Радою Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці”.

Згідно з даним законопроектом, парламент вніс зміни до Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо зменшення ставки податку на дохід у вигляді зарплати.

«Я рада, що ми зуміли провести цей законопроект через парламент великою кількістю голосів. Це означає, що навіть у разі ветування законопроекту Президентом, Верховна Рада зуміє подолати вето», - каже депутат.

За її словами, закон розширив кількість осіб, на яких розповсюджується його дія. Зокрема, пільгами тепер користуватимуться також працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб. «Ці люди постійно ризикують усім, рятуючи людські життя на глибині багатьох сотень метрів», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Крім того, до списку увійшли ті, хто працює в особливо шкідливих і особливо скрутних умовах. Список таких професій формується Кабінетом міністрів.

Законопроект також встановлює право на безплатне отримання вугілля сім`ям померлих пенсіонерів, які користувалися раніше цим правом і одержують пенсії у зв`язку з втратою годувальника.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, прийняття даного законопроекту - це лише перший крок на шляху встановлення справедливого соціального забезпечення і підняття престижності шахтарської професії.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці”. «За» проголосували 380 із 433 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.