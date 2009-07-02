Ряд державних шахт звертаються до Тимошенко

Представники трудових колективів ряду державних шахт, профспілкових комітетів і місцевих органів самоврядування просять уряд вжити термінові заходи для стабілізації ситуації у вугільній галузі.

Відповідне звернення до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО було озвучене сьогодні на прес-конференції в УНІАН представниками трудових колективів шахт «Південнодонбасівська №3» (ш/у «Південнодонбасівське»), «Іловайська» (ДП «Шахтарськантрацит») і «Шахта ім. Леніна» (ДП «Артемвугілля»).

Як зазначив директор шахти «Південнодонбасівська №3» Шаміль МАМЛЕЄВ, через практичне припинення державного фінансування капітальних проектів і технічного переоснащення шахт падають обсяги вуглевидобування і проведення розкриваючих і підготовлюючи гірських виробок.

Припинення фінансування капітального будівництва привело до значного дисбалансу за кількістю введених і виведених з експлуатації лав. Так, за підсумками січня-травня в роботу введено 34 лави, а виведено 60.

«Шахтарі дуже занепокоєні загрозливим відставанням відтворення вуглевидобування від темпів згортання виробництва. Скоро на порядку денному уряду стоятиме питання "не куди дівати вугілля?", а "де завтра працюватимуть шахтарі, і звідки в країну завозити вугілля?". Скорочення робочих місць у 26 лавах – це кілька тисяч шахтарів, які залишилися без роботи», - сказав Ш. МАМЛЕЄВ.

Учасники прес-конференції відзначили продовження практики хронічного недофінансування заходів щодо охорони праці і підвищення промислової безпеки, яке веде до зростання травматизму на виробництві.

У зв`язку з цим представники держшахт просять уряд розробити державну програму по виходу галузі з кризи, передбачивши в ній збалансування бюджетного фінансування вугільної галузі на 2009 рік і подальші роки, заходи з відновлення і розширення ринків збуту вугільної продукції, експорту електроенергії, а також обмеження імпорту вугілля.

Крім того, шахтарі просять Кабмін запровадити фінансово-правовий механізм вирішення боргових зобов`язань державних вугледобувних підприємств, забезпечити виконання в повному обсязі Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Також пропонується удосконалити структуру державного управління галуззю і прийняти закон про розвиток та особливості роздержавлення вугледобувних підприємств.