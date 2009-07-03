Командувач ВМС: нові корвети на 60% будуть українськими

Зривів у роботі зі створення для українських Військово-Морських сил нового корабля класу «корвет» немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ.

«Що стосується нового проекту корабля класу «корвет», то в цьому році проведена надзвичайно успішна робота. Зараз, згідно з затвердженим планом, ми завершуємо технічний проект. Тому ніяких зривів немає, на осінь буде доповідь по завершенню технічного проекту, і якщо буде відповідне фінансування - а над цим, я знаю, багато працівників відповідальних структур працюють, - то можлива закладка перших кораблів на Миколаївському заводі», - підкреслив командувач.

Як стверджує І.ТЕНЮХ, корабель, що проектується, «буде найсучасніший, оснащений новітніми зразками озброєння, в його побудові будуть приймати участь, окрім України, й інші держави Європи». Як додав командувач, «60% корабля класу корвет - це участь українських підприємств, 40% - участь підприємств провідних держав світу».

Відповідаючи на запитання щодо кількості таких кораблів, необхідних флоту, І.ТЕНЮХ зазначив: «У відповідності до завдань флоту, кількість кораблів визначена, з їхніми тактико-технічними характеристиками, з присутністю на кожному кораблі вертольота - більше 10».

Як повідомляв УНІАН, За оцінками фахівців Міністерства оборони України, будівництво першого вітчизняного перспективного корабля класу «корвет” може розпочатися не раніше 2010 року.