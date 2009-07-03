У Росії розробляють захисні заходи проти українського вугілля

Міністерство енергетики РФ спільно з Федеральною антимонопольною службою має намір звернутися до уряду з пропозицією щодо запровадження захисних заходів відносно українського вугілля, що імпортується, зокрема митного збору.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив учора на нараді в Ростові-на-Дону заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.

"Ми домовилися із ФАС про те, що спільно звернемося до Міністерства економічного розвитку щодо запровадження захисних заходів проти українського вугілля. Як тільки звернення буде підготовлено, ми спільно боротимемося з цією проблемою, можливість така у нас є", - сказав А.ЯНОВСЬКИЙ. Він відзначив, що займатися цією проблемою планується на постійній основі. "Це не тільки митний збір, але у тому числі і він", - додав він.

За даними Південного митного управління РФ, за п`ять місяців 2009 року поставки вугілля в Ростовську область з території України склали більше 43 тис. тонн. При цьому ростовські вугільні компанії зазнають скорочення попиту, зниження цін реалізації, і як наслідок, падіння видобутку і зростання собівартості продукції.