Європейський з’їзд єпископів відбудеться у Львові

9-13 липня у Львові відбудеться 37-й з’їзд генеральних секретарів Єпископських конференцій Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, учасниками зустрічі будуть близько 40 осіб із 36 країн Європи. Україну представлятимуть секретар Синоду єпископів УГКЦ владика Богдан ДЗЮРАХ та секретар Конференції Римо-католицьких єпископів України владика Мар’ян БУЧЕК.

Генеральні секретарі Єпископських конференцій Європи зустрічаються щороку у різних країнах Європи для обговорення проблем, які стоять перед Католицькою церквою у Європі.

«Головною ціллю зустрічі в Україні є краще пізнати Українську греко-католицьку та Римо-католицьку церкви, їхні відносини з іншими Церквами, присутніми в Україні та державною владою»,- повідомив УНІАН о. Павло ДРОЗДЯК.

У п’ятницю, 10 липня, о 18.00 учасники з’їзду відслужать літургію у Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Римо-католицької церкви в Україні (м.Львів).