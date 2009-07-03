На честь Дня флоту України пройде парад кораблів

У Севастополі 5 липня на честь Дня флоту України буде проведено парад кораблів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам командувач Військово-Морських сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Як зазначив командувач, «згідно з Указом Президента України, в цьому році вперше святкується День флоту України, який об’єднав в собі святкування не тільки Дня Військово-Морських сил України, тобто військових моряків, але й моряків цивільного флоту, а також моряків річкового флоту».

На думку І.ТЕНЮХА, «це дуже знаменно, тому що головною ідеєю святкування в цьому році Дня флоту України є об’єднання усіх морських сил нашої незалежної держави».

Як додав адмірал, у Севастополі свято буде проходити під головуванням Військово-Морських сил. Тому, зазначив І.ТЕНЮХ, згідно із затвердженим керівництвом Міністерства оборони і Генерального штабу рішенням, 5 липня буде проведено парад кораблів. За словами командувача, «5 липня ми очікуємо присутність на нашому святі Президента України - Верховного головнокомандувача Збройних сил України».

Адмірал поінформував, що, окрім параду кораблів, на площі Нахімова буде вже традиційно проведено випуск лейтенантів із Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова. Крім того, мешканці і гості міста матимуть можливість взяти участь в огляді кораблів і військової техніки, що пройде на площі біля морського вокзалу.

І.ТЕНЮХ додав, що програмою свята передбачені також численні концерти, урочисте зібрання. На свято запрошені керівники областей і міст України, «шефські організації, які плідно співпрацюють з ВМС України», та інші.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента № 1053/2008 від 18 листопада 2008 р., святкування Дня флоту України проводиться в першу неділю липня. Водночас скасовані укази про День працівників морського і річкового флоту та про День ВМС.