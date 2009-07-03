Гузар: УПЦ може стати знаряддям в руках Росії

Глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир ГУЗАР переконаний, що якщо церква і держава занадто близькі - це нікому не йде на користь.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Лівий берег", опублікованому сьогодні.

Зокрема, коментуючи планований візит в Україну Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА, Л.ГУЗАР зазначив: "Він приїжджає до віруючих, які йому доручені, і це дуже природно. Українська православна церква під керівництвом Блаженнійшого митрополита ВОЛОДИМИРА радіє його приїзду. Вони з ним тісно пов`язані. Він - предстоятель, патріарх, і це радісний момент для віруючих цієї церкви. Але ми повинні запитати себе: він приїжджає відвідати Україну або відвідати своїх віруючих? Адже якщо держава запрошує його як державного гостя - адже прем`єр-міністр Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) зробила саме так, - це означає, що він приїде як гість держави".

За словами глави УГКЦ, "ми радіємо за наших братів, членів УПЦ МП, що їх відвідує їх глава, але мене особисто або нашу церкву такий візит мало торкається. Якщо хтось хоче піти, послухати його, помолитися з ним, у мене немає для наших віруючих жодних застережень. Сам візит - нормальна церковна практика".

У той же час, за словами Л.ГУЗАРА, "небезпека полягає в тому, що Українська православна церква може стати знаряддям, за допомогою якого Росія хотіла б не допустити повної самостійності України. Не є таємницею те, що Росія хоче зберегти Україну під своїм впливом, що вона не погоджується з нашими прагненнями як держави і як народу. Адже ми, як я це бачу, прагнемо бути хорошими сусідами, співпрацювати, поважати один одного, але як партнери - не як частина Росії, а як незалежна українська держава, що має такого сусіда як Російська держава, з якою торгує, обмінюється інтелектуальними й іншими дарами, але при цьому зберігає свою ідентичність. Якщо церква, не приведи Господи, стане засобом утримання України як частини Російської держави, то це дуже небезпечна гра. На мій погляд, церква не повинна цього робити. Церква в Україні повинна бути українською, хоча вона й співпрацює з Московським патріархатом".

Глава УГКЦ зазначив, що "ми як церква перебуваємо у співпричетності з Римським патріархатом, але це не робить нас менше українцями, адже в Україні ми вдома. І коли Папа (Римський Іоанн Павло II – УНІАН) приїжджав, він говорив про Україну, заохочуючи народ любити свій край, свою державу, служити йому, а не Риму. Тобто церковна залежність у нашому випадку не є залежністю державною або національною. Мені прикро бачити, коли церковні і державні інтереси змішують, тому що це ніколи не йде церкві на користь".

У відповідь на зауваження, що ще з часів Петра I російське православ`я і російська великодержавність йдуть пліч-о-пліч, Л.ГУЗАР сказав: "Йдуть. До певного ступеня це їх справа. Але, спостерігаючи об`єктивно ззовні, читаючи 2000-річну історію церкви, бачимо: якщо церква і держава занадто близькі - як сталося у Візантії, це нікому не йде на користь".

Як зазначив глава УГКЦ, "особисто я був би радий бачити Російську церкву вільною, самостійною, без надмірного зближення з державою. Щоб жити і розвиватися, церква повинна бути за своєю суттю повністю вільною, а я дуже хочу, щоб Російська церква духовно розвивалася і була доброю, сильною церквою для свого народу. Від цього буде добре усім".