Пожежа у Києві: двоє загиблих

У Києві внаслідок пожежі загинули дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, сьогодні о 2.58 пожежно-рятувальні підрозділи МНС отримали повідомлення про пожежу у 9-поверховому житловому будинку на вул. Зодчих у Святошинському районі. Там зайнялась 2-кімнатна квартира на другому поверсі.

Під час ліквідації пожежі було виявлено господарів оселі - 72-річного чоловіка і 82-річну жінку без ознак життя.