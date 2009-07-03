Тимошенко каже, що на підвищення мінімальної зарплати грошей немає

Підвищення розміру прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати, як того вимагає фракція Партії регіонів, потребуватиме додатково 37,5 млрд. грн. і призведе до суттєвого збільшення інфляції та дефіциту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Для того, щоб зробити те, що вони пропонують, потрібно 37,5 млрд. грн. до бюджету. Це по суті справи збільшити дефіцит бюджету на 10%. Таких грошей немає, це може призвести до емісії й величезної інфляції. Я країну ніколи в таку нестабільність не зможу закинути», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що ініціатива Партії регіонів є піар-акцією й не може бути реалізована в умовах кризи.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що те, що в Україні вчасно виплачуються діючі пенсії та зарплати є великим досягненням.

«Для нас сьогодні було б великою перемогою й досягненням вчасно платити пенсії, зарплати в тому обсязі, в якому вони існують», – сказала вона, нагадавши при цьому, що бізнесмени від Партії регіонів знизили зарплати на своїх підприємствах на 30-40%.

«Хай вони спочатку в своєму господарстві розберуться, своїх співробітників на своїх колись «прихватизованих» заводах забезпечать зарплатою й не знижують її, а потім піар-акції влаштовують в парламенті», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, фракція Партії регіонів блокувала президію й трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення на позачерговому засіданні ВР закону про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян країни.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц.р. на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати. Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) і міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився прийняти в другому читанні й в цілому законопроект про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосуються розмірів прожиткового мінімуму й зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406. Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня – 900 грн.