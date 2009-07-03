Завтра на столичному Майдані надмуть рожевого слона

У суботу, 4 липня, активісти Громадського об`єднання «Новий Київ» збираються надути 4-метрового рожевого слона на Майдані Незалежності в Києві.

На думку організаторів, це символізуватиме постійну «роздачу слонів» з боку міських чиновників киянам, та обдурювання жителів столиці щодо виконання місцевою владою своїх обіцянок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО "Новий Київ", щоб нагадати меру і його команді про дані обіцянки, буде проведена акція "Кияни пишуть листа Черновецькому султану", під час якої кожен бажаючий у доступній формі зможе нагадати міським чиновникам про проблеми Києва та його жителів.

Фіналом дійства буде хода учасників Хрещатиком до мерії на чолі з її символом – рожевим слоном.

Акція розпочнеться о 12.00 на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту.