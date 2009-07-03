П'яти житловим масивам Києва нарешті почали давати гарячу воду

АК «Київенерго» сьогодні підключила споживачів зони ТЕЦ-6 до гарячого водопостачання. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

«О 01.10 «Київтрансгаз» відновив подачу газу на ТЕЦ-6. «Київенерго» організувало роботу фахівців уночі, щоб якнайскоріше відновити подачу гарячої води споживачам», - заявив технічний директор АК «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

Повідомляється також, що з моменту подачі газу «Київенерго» почало підігрів мережевої води. До 5 ранку температуру теплоносія було піднято до 65 °С, після чого почалося підключення споживачів житлових масивів Троєщина, Оболонь, Райдужний, Лісовий до гарячого водопостачання. З 11.00 почалося підключення Виноградаря. Підключення споживачів до гарячої води в зоні обслуговування ТЕЦ-6 у повному обсязі завершиться до 18.00.

Як повідомляв УНІАН, раніше АК «Київенерго» неодноразово заявляла, що внаслідок відсутності розрахунків із боку КМДА вона позбавлена достатнього газопостачання й зазнає значних труднощів у роботі станцій у частині вироблення теплової та електричної енергії. Так, через відсутність газопостачання "Київенерго" не мала можливості відновити гаряче водопостачання від ТЕЦ-6, випробування магістралі на якій закінчилися ще 24 червня. З проханням якнайскоріше вирішити питання постачання палива компанія неодноразово зверталася до газопостачальників і столичної влади.