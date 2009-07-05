65 дітей з потяга Ужгород-Київ потрапили до лікарні через отруєння

Відбулося масове отруєння дітей, які поверталися до Києва з відпочинку в Карпатах. 65 дітей потрапили до лікарні.

4 липня о 22.20 від начальника поїзда №82 "Ужгород - Київ" в медпункт станції Львів-Головний надійшла інформація про масове захворювання дітей-пасажирів поїзда. Про це Zaxid.netповідомили у Головному управлінні охорони здоровۥя Львівської ОДА.

З моменту прибуття поїзда на станцію Львів-Головний було організовано надання медичної допомоги дітям та супроводжуючим особам, а також проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів.

З 23.00 усіх дітей, що прибули поїздом № 82 Ужгород-Київ на станцію Львів-Головний, оглянули працівники медичної служби Львівської залізниці та лікарі бригад Львівського обласного центру медицини катастроф і станції швидкої медичної допомоги м.Львова. Загалом на станції Львів-Головний працювало 8 медичних бригад постійної готовності в складі 24 медичних працівників. Надіслано термінове повідомлення про надзвичайну ситуацію до МОЗ України.

Всього було оглянуто 240 дітей-пасажирів поїзда № 82 Ужгород-Київ. З ознаками гострої кишкової інфекції (гастроентероколіту) госпіталізовано у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 72 особи, з них 7 дорослих (вихователі). Для надання стаціонарної медичної допомоги захворілим впродовж з 00.20 5 липня додатково залучено 29 медичних працівників обласної інфекційної лікарні під керівництвом головного лікаря Сергія Федоренка і завідувачів відділень.

Під час обстеження дітей зۥясовано, що група дітей-мешканців м. Києва з 240 осіб і 16 супроводжуючих дорослих (вихователі і вчителі) о 18.30 4 липня виїхали зі станції Карпати Мукачівського району Закарпатської області (де діти відпочивали з 21 червня 2009 року у санаторії "Перлина Карпат") і під час подорожі у дітей зۥявилися ознаки захворювання шлунково-кишкового тракту.

На момент госпіталізування у стаціонар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 4 дітей перебували у важкому стані, решта 68 госпіталізованих у стані середньої важкості. Усім госпіталізованим було призначено лікування відповідно до клінічних протоколів. На 12.00 5 липня стан усіх госпіталізованих дітей та дорослих з позитивною динамікою, продовжується лікування. Триває епідеміологічне розслідування причин та обставин виникнення захворювання.

У головному управлінні охорони здоровۥя Львівської ОДА працює "гарячий" телефон з інформування родичів дітей щодо стану їх здоровۥя: 8-032-276-45-92.

Окрім цього частина дітей була госпіталізована в лікарні в Тернополі та Жмеринці.