Позиції долара як світової резервної валюти нічого не загрожує
Думка голови Всесвітнього банку
Позиції долара як світової резервної валюти нічого не загрожує, але Вашингтону слід звернути увагу на зростаючий дефіцит бюджету.
Про це заявив голова Всесвітнього банку Роберт ЗЕЛЛІК напередодні саміту G-8, який відбудеться з 8 по 10 липня в італійському місті Аквіла, передає РІА «Новини» з посиланням на Рейтер.
"США слід звернути серйозну увагу на всі ці зауваження, що стосуються збереження виняткового статусу долара як резервної валюти", - сказав Р.ЗЕЛЛІК.
"Це означає, що необхідно після стимулюючих економіку планів відновити фіскальну галузь і вести вже міцну валютну політику", - зауважив голова Всесвітнього банку.
Раніше Росія, Китай і Бразилія заявляли про намір використати майбутній саміт G-8 для просування своєї ідеї про створення нової світової резервної валюти, яка могла б стати альтернативою американському долару.
За даними джерел агентства, близьких до учасників саміту в Аквілі, серйозного обговорення питання про створення нової резервної валюти не очікується.