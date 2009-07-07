Позиції долара як світової резервної валюти нічого не загрожує, але Вашингтону слід звернути увагу на зростаючий дефіцит бюджету.

Про це заявив голова Всесвітнього банку Роберт ЗЕЛЛІК напередодні саміту G-8, який відбудеться з 8 по 10 липня в італійському місті Аквіла, передає РІА «Новини» з посиланням на Рейтер.

"США слід звернути серйозну увагу на всі ці зауваження, що стосуються збереження виняткового статусу долара як резервної валюти", - сказав Р.ЗЕЛЛІК.

"Це означає, що необхідно після стимулюючих економіку планів відновити фіскальну галузь і вести вже міцну валютну політику", - зауважив голова Всесвітнього банку.

Раніше Росія, Китай і Бразилія заявляли про намір використати майбутній саміт G-8 для просування своєї ідеї про створення нової світової резервної валюти, яка могла б стати альтернативою американському долару.

За даними джерел агентства, близьких до учасників саміту в Аквілі, серйозного обговорення питання про створення нової резервної валюти не очікується.