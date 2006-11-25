В обмін на підвищення тарифів Києву обіцяють унікальну систему субсидій

Столична влада визнає, що її помилкою при підвищенні тарифів в 3-4 рази є недостатня роз’яснювальна роботи з киянами у цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник Київського міського голови – секреатр Київради Олесь ДОВГИЙ сказав журналістам: «Нашою помилкою - помилкою влади - є те, і ми повинні це визнавати, що ми працюючи над унікальною схемою субсидій, яка є лише в Києві і захищає соціально незахищені верстви населення, ми недостатньо уваги приділили роз’яснювальні роботі, публічній роботі з людьми».

За його словами, саме цим скористалася опозиція.

«Я думаю, що найближчі 10 днів – два тижні ми проведемо роз’яснювальну роботу. Ми більше уваги приділимо поясненню киянам, яким чином можна швидше оформити субсидію, що це таке і що підвищення тарифів не означає збільшення оплати для більшості тих людей, для яких підвищення відчутно», - повідомив О.ДОВГИЙ.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що минула влада Києва не підвищувала тарифи через політичні мотивації.

«Якщо зараз не будуть підняті тарифи для того, щоб самофінансувався житлово-комунальний сектор, то через пару років це буде Алчевськ-2 але в масштабах Києва», - зазначила вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА нагадала про передбачені субсидії для малозахищених верств населення, підкресливши, що спеціально створеними комісіями буде також розглядатись питання надання компенсацій сім’ям, які не підпадають під загальні критерії отримання субсидії, але з якихось причин не можуть сплачувати за новими тарифами.

«За грудень–січень влада планує задовольнити 90% людей з 250-300 тис. сімей, які ми розраховуємо, будуть оформляти субсидії. По тих випадках, де машина до 10 років, земля більше 6 соток, вони будуть відноситись до тих 10%, по яким в нас буде засідати міська та районні комісії і ми будемо розглядати кожну окрему справу», - сказала вона.

Депутат Київради, лідер фракції «Громадський актив Києва» Олександр ПАБАТ, коментуючи ситуацію з підвищенням тарифів, зазначив УНІАН: «Якщо чесно казати, то є спроба міста зменшити свої бюджетні навантаження та перенести їх на виплати киян. Тут є така історія і треба відверто про це казати. Але якщо подивитись, на скільки змінився з 1999 року рівень життя - що тоді було 300 грн. і що зараз… Треба платити, бо іншого варіанту нема».

Він також підкреслив, що щоб уникнути непорозумінь з киянами міська влада мала б продемонструвати заздалегідь розрахунки по нових тарифах та пояснити ситуацію зі станом житлово-комунальної власності столиці.

«Цікаво вийти і кричати, що всі погані, і що в 1,8 рази підняти тарифи – це класно, а в 3- рази – це погано. А чому так – ніхто не знає. На жаль, влада зробила величезну помилку. Вона розрахунки не продемонструвала людям. І велика помилка в тому, що не показала схему соціального захисту людям, не показала кожному, в якій квартирі він живе, скільки грошей він платить і куди йдуть ці гроші. Зараз це дає можливість розказувати всім, що це йде в карман енергохолдингу («Київенрегохолдинг»). Енергохолдинг виступає лише як оператор розрахунків і гроші йдуть мимо нього. Він отримує лише невеличкий відсоток від генеруючої компанії за свою роботу, а не гроші киян», - сказав О.ПАБАТ.

Щодо інвестиційної складової, яку включено у нові тарифи на воду він зазначив, що дійсно раніше вона (складова) не включалась, але саме через це в місті зношені інженерні мережі та обладнання, що не забезпечує необхідної якості послуг населенню. Зокрема кажучи про водопостачання він зазначив, що кожного року вода використовується одна й таж, але доходить до нас все гірша, бо ті дві «супертехнології», які використовуються зараз – це коагулянт - збір мілких частинок бруду і другий – хлорування, не можуть забезпечити повної очистки води. Для цього необхідно застосування таких технологій, як іонізація, очистка ультрафіолетом, бактеріологічна очистка. А міський бюджет, як підкреслив О.ПАБАТ, не може забезпечити фінансування впровадження таких технологій.

За словами голови правління ЗАТ «Київенергохолдинг», депутата Київради від ГАКу Юрія БОНДАРЯ, інвестиційна складова в тарифі на холодну воду становить 7%. Це, за прогнозом експертів, у 2007 році складе близько 86-88 млн. грн. Ці гроші планується використати на капітальний ремонти окремих водогонів, ремонти водозаборів, насосних станцій тощо.

Що стосується енергетичної складової тарифу на холодну воду, Ю.БОНДАР повідомив, що «Водоканал» споживає 15% електроенергії, яка взагалі виробляється в Києві. «Це дуже великий споживач електричної енергії», - зазначив він. Ю.БОНДАР також нагадав, що ціни на холодну воду не переглядалися з 1999 року, натомість за цей період в 4-5 разів зросли ціни, зокрема на метал, виконані роботи, підвищився рівень заробітної плати.