Справа Флетчера: ошукані заявили претензії на 50 мільйонів з 500 «нажитих»

Слідчі Міністерства внутрішніх справ мають намір до жовтня цього року завершити та направити до суду кримінальну справу за обвинуваченням у шахрайстві американського громадянина, організатора «Глобальної системи тренінгів» Роберта ФЛЕТЧЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив заступник міністра МВС України Петро КОЛЯДА.

«Я думаю, що десь повинні в третьому кварталі завершити і передати в суд (справу). Якщо нові потерпілі не з’являться», - сказав він.

При цьому П.КОЛЯДА нагадав, що МВС неодноразово зверталося до громадян, які постраждали від дій Р.ФЛЕТЧЕРА, з проханням повідомляти про це органи внутрішніх справ. «Але не всі зразу звертаються, наразі у справі є заяви від близько 100 потерпілих. На загальну суму майже 50 млн. грн.», - додав П.КОЛЯДА.

Відповідаючи на запитання, чи визнає Р.ФЛЕТЧЕР свою провину, П.КОЛЯДА зазначив: «Він не визнає, але не обов’язково, щоб він визнавав – є докази».

Як повідомляв УНІАН, організатор тренінгів «Секрети мільйонерів» Р.ФЛЕТЧЕР був затриманий у Києві 22 листопада 2008 року.

За даними МВС, Р.ФЛЕТЧЕР загалом ошукав українських громадян щонайменше на 500 млн. грн.

У ході тренінгів Р.ФЛЕТЧЕР видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних і отримувались кошти.