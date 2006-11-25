Івано-Франківськ закликав ВР ухвалити закон про Голодомор

В Івано-Франківську відбулася скорботна хода і панахида з нагоди пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники скорботної ходи на Вічевому майдані міста вислухали виступ Президента України і взяли участь у Загальнонаціональній хвилині мовчання.

Потім колона за участю керівників області та обласного центру, духовенства, представників політичних партій та громадських організацій, учнівської та студентської молоді із запаленими свічками та приспущеними прапорами з траурними стрічками пройшли скорботною ходою вулицями міста до Меморіального скверу.

Біля Хреста жертвам політичних репресій відбулася поминальна панахида. Вінки і квіти, колоски із жита та калини до Хреста поклали керівництво області та представники громадськості.

На панахиді звучав заклик до Верховної Ради України визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Сьогодні в Івано-Франківську було посаджено Калиновий гай у Меморіальному комплексі “Дем’янів Плаз”.