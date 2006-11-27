У Запорізькій області розстріляли представника місцевого криміналітету

У Енергодарі Запорізької області розстріляно представника місцевого криміналітету.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, раніше судимий за розбійні напади й бандитизм Сергій Хижняк був знайдений мертвим у суботу ввечері біля дверей квартири своєї матері.

"Причиною смерті 34-річного чоловіка стали вогнепальні поранення в груди й голову. Повідомлення на 02 надійшло о 21.20 від невідомого, який не побажав представитися й особа якого на даний момент не встановлена", - розповіли в облУВС.

За неофіційними даними, останнім часом С.Хижняк проводив власне розслідування вбивства Павла Кулятова - раніше судимого жителя Енергодара, застреленого невідомими минулим літом у центрі міста.

У прокуратурі Енергодара УНІАН повідомили, що слідство розглядає декілька версій вбивства, проте озвучити їх відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, 35-річний П.Кулятов був розстріляний із автоматичної зброї в ніч на 20 червня. Під час нападу на нього вогнепальні поранення отримав також 23-річний житель Енергодара, який був госпіталізований у місцеву лікарню.