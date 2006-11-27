На Південно-Українській АЕС сталася аварія

26 листопада о 15.30 через загоряння мастила в реакторному відділенні оператори змушені були аварійно зупинити реактор на другому енергоблоці Південно-Української АЕС.

Про це повідомили УНІАН в Держатомрегулюванні України.

Загоряння сталося біля одного з головних циркуляційних насосів, які забезпечують охолодження реактора. Вогонь було ліквідовано через півгодини. Подія не призвела до порушень умов і обмежень безпечної експлуатації блока. Проводиться розхолодження реактора, виконується оцінка стану електричного двигуна насоса, який міг бути пошкоджений вогнем. Керівництво АЕС подало до диспетчерських служб енергосистеми країни заявку за зупинку блока до кінця доби 29 листопада.

На сьогодні на чотирьох українських АЕС працюють 11 з 15 енергоблоків. Крім другого блока Південно-Української АЕС, ремонти проводяться на третьому блоці Запорізької АЕС, другому блоці Хмельницької і третьому блоці Південно-Української АЕС.

На Чорнобильській АЕС закінчується вивантаження ядерного палива з реактора першого блока. Загалом з 5 грудня 2005 року, коли було розпочато вивантаження ядерного палива із зупинених 1-го і 3-го реакторів ЧАЕС, з них вилучено 1023 паливні касети, зокрема, 25 касет протягом останньої доби.