Голову екс-мера Житомира оцінили недорого

Управління Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області оголосило про винагороду тому, хто надасть інформацію про місцезнаходження колишнього мера Житомира Георгія Буравкова.

Про це повідомило джерело в обласній міліції.

За його інформацією, сума винагороди залежатиме від змісту одержаної інформації і складе 3-10 тис. гривень.

Міліція також гарантує інформатору конфіденційність.

На розшук і затримання Буравкова орієнтовані УМВД всіх областей, міст Києва і Севастополя, а також Державна прикордонна служба.

Як повідомлялося, в кінці листопада суд виніс ухвалу про затримання Буравкова для визначення йому в судовому порядку запобіжного заходу.

Прокуратура Житомирської області 17 листопада винесла ухвалу про притягнення як обвинуваченого Буравкова за підозрою в розкраданні більше 6 млн. доларів кредитів Європейського банку реконструкції і розвитку, які надавалися Україні для розвитку малого і середнього бізнесу під гарантії уряду, починаючи з 1995 року.

За даними прокуратури, підконтрольні Буравкову підприємства по виготовленню меблів одержали 3 кредити, сума неповернених боргів і відсотків по яких перевищила 6 млн. доларів.

Кримінальну справу було відкрито Генпрокуратурою в 2003 році і передано для проведення слідства прокуратурі Житомирської області.

За даними зампрокурора області Володимира Кобернюка, вироби меблевих підприємств, підконтрольних Буравкову, реалізовувалися в Житомирі, Києві, а також в Москві, інших містах Росії і та у Великій Британії під торговою маркою «Інтерстіль».

Буравков був мером Житомира з 2002 по 2006 рік.

Обкомз посиланням на Українські новини