Губернатор Херсонщини стверджує, що йому підлаштували аварію

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ заявляє, що у неділю, 26 листопада, він разом з дружиною і сином потрапив у штучно створену аварійну ситуацію на дорозі за участю двох «КамАЗів» і BMW.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СІЛЕНКОВ повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Стверджувати, що це був саме замах, - не стану. Але те, що мені створювали умови для аварії, для серйозної аварі, є очевидним», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

«Повертаючись в область у неділю, 26 листопада, близько 21.00 на власному автомобілі з дружиною і маленькою дитиною, я біля Антонівського мосту (міст через Дніпро у передмісті Херсона - УНІАН) побачив декілька «КамАЗів», навантажених металобрухтом. Я подзвонив начальнику УМВД і попросив перевірити, куди у неділю вночі, у туман, можуть рухатися сім машин з металобрухтом. Потім, коли побачив, що машини почали рух, поїхав за однією з них. Вже у самому Херсоні, біля кінотеатру «Супутник», мене блокували дві вантажівки і чорний BMW, який перекрив ліву сторону і почав «вичавлювати» мій автомобіль на узбіччя, на дерева», - розповів губернатор.

Б.СІЛЕНКОВ також повідомив, що аварії вдалося уникнути завдяки допомозі правоохоронних органів, співробітники яких затримали водіїв «КамАЗів».

«Вони вже дають пояснення про ситуацію. Уже з`ясувалося, що фірма, яка перевозила металобрухт, проводила ці операції нелегально – без ліцензій. У свою чергу, я написав заяву у правоохоронні органи щодо інциденту», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

За його словами, за два дні до інциденту, у п`ятницю, керівництво правоохоронних органів та спецслужб області повідомило його про необхідність виділити йому охорону, зважаючи на наявність «певної інформації» про можливість скоєння противоправних дій щодо його персони.

«Взагалі, досить часто «КамАЗи» фігурують у різних справах про замахи на політиків в Україні. Це, певно, уже є якоюсь відпрацьованою технологією», - вважає губернатор.