Невідомі скинули на землю пам'ятник Леніну

У селі Тищенки Шишацького району Полтавської області невідомі особи повалили на землю пам`ятник Леніну.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у Полтавській області, працівники міліції з`ясували, що пам`ятник (бюст) не є визначною пам`яткою історії або культури і перебуває на балансі Великобузівської сільської ради. Виготовлений він із гіпсово-цементної суміші, покритий бронзовою фарбою, висота пам’ятника - 2 метри.

Проводиться дослідча перевірка, встановлюються особи, які можуть бути причетні до здійснення хуліганських дій.