Чернігівська ТВК назвала переможця виборів мера міста

Чернігівська міська територіальна виборча комісія затвердила протокол про підсумки голосування на виборах міського голови, за яким переможцем став екс-мер Олександр СОКОЛОВ.

Як повідомила УНІАН голова тервиборчкому Ольга МОЗГОВА, «найбільшу кількість голосів чернігівців на позачергових виборах міського голови – 31 тис. 055 (38,92%) набрав О.СОКОЛОВ».

За її словами, до трійки лідерів також увійшли член БЮТ Сергій ВІТРЕНКО, який набрав 9 тис. 287 голосів або 11,6%, і комуніст Володимир ЛЕЩЕНКО (8 тис. 567 голосів або 10,74%).

Проти всіх проголосували 5097 чернігівців. 1044 бюлетені визнано недійсними. Значна кількість кандидатів не набрали навіть 100 голосів, а один один з них навіть отримав підтримку лише 8 чернігівців. Загальна кількість людей, які прийшли голосувати вчора, 79 тис. 763 (34,74%), повідомила О.МОЗГОВА.

Очікується, що офіційні результати виборв будуть оприлюднені у міській газеті «Чернігівські відомості» у середу.