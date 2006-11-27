Курочкін оголосив голодування

Російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого було затримано 20 листопада в київському аеропорту Бориспіль» за обвинуваченням у вимаганні, 24 листопада оголосив голодування на знак протесту.

Про це повідомив УНІАН один із його адвокатів.

Таким чином М.КУРОЧКІН висловлює свій протест щодо незаконного, на його думку, обвинувачення у скоєнні двох злочинів, а також щодо незаконного рішення Голосіївського районного суду про утримання його під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва.

За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється у причетності до скоєння двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для М.КУРОЧКІНА - утримання під вартою.