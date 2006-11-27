Що таке ”особливий період” і як з ним боротися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період».

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України (УНІАН: відповідний закон Верховна Рада ухвалила 2 листопада 2006 року).

Цей закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.

Закон регулює відносини, що виникають у зв`язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергоносіїв в особливий період підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу незалежно від форм власності, та їх взаємодію з органами державної влади, Збройними силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також підприємствами, установами та організаціями галузей національної економіки, які настають із запровадженням особливого періоду.

Закон не наводить визначення терміну «особливий період». Натомість таке визначення наводиться в Законах України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і вживається також в Законах України «Про електроенергетику», «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період».