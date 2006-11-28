Почався Різдвяний піст. Навіщо він потрібен?

28 листопада у православної і греко-католицької церкви почався Різдвяний піст.

Цей піст ще називають Пилипівкою, оскільки починається він 28 листопада - наступного дня після пам`яті апостола Пилипа.

Різдвяний піст менш суворий, ніж Великий, тому, за статутом, дозволена й риба у суботу, неділю та всі великі свята. Ступінь посту віруючі визначають із священиком, він послаблюється для хворих, вагітних, дітей.

Але головний зміст посту – не в голодуванні. “Справжній піст є видалення зла, приборкання язика, відкладення гніву, припинення наклепу, брехні і клятвопорушення", - нагадує святитель Іоанн Златоуст. Мета його - допомогти людям стати хоч трохи кращими або хоч трохи менш поганими.

Коли до одного старця прийшла жінка, що працювала в системі громадського харчування, і поскаржилася, що за службовим обов`язком мусить куштувати всі страви, в тому числі й скоромні. На це старець відповів їй: «Усе їжте. Тільки людей не їжте».

Пробачити застарілу образу і примиритися з кривдником, притлумити в собі роздратування, ще раз утриматися і не сказати про когось погано, перебороти себе і все-таки не обговорити колегу, приділити більше часу батькам, подивитися по телевізору тільки програму новин - ось такими маленькими кроками і проходять весь шлях посту, а коли оступиться людина, адже Без Бога душу не очистити – отже, на сповідь, кваятися перед Ним за всі помилки, щоб потім було легше виконати все неможливе.

Різдвяний піст відрізняється від Великого посту, він не затьмарений згадкою про трагічні події з життя Спасителя – він весь як зростаюча радість.