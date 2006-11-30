Хтось штампує документи за Януковича? Тоді хто і які саме?

Народний депутат, член Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ готує депутатське звернення на ім’я прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу наявності факсиміле прем’єра, його використання та умов зберігання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

За даними прес-служби, відповідне звернення О.ТРЕТЬЯКОВ направить з метою запобігання порушенням законодавства України у процесі документообігу між Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою України.

Зокрема, депутат проситиме прем’єра впродовж 10 днів “надати офіційне роз’яснення з таких питань:

1) Чи існує факсиміле із Вашим підписом? 2) Де зберігається таке факсиміле? 3) Які особи мають право на використання такого факсиміле? 4) За яких умов і в яких цілях дозволено використання такого факсиміле? 5) Чи існують офіційні документи, підписані Вами, у яких визначено коло осіб, які мають право на використання факсиміле з Вашим підписом, умови і цілі використання такого факсиміле?”.