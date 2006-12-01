На сьогодні у Києві діють старі тарифи - Мінюст

Станом на 1 грудня 2006 року у Києві залишаються чинними тарифи на житлово-комунальні послуги, зареєстровані в органах юстиції в 2000 та 2002 роках, а також зміни до цих тарифів зареєстровані у 2002, 2003, 2004 та 2005 роках, зазначає начальник Київського міського управління юстиції Дмитро СОКУРЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, на 1 грудня 2006 року, повідомив Д.СОКУРЕНКО, ці розпорядження не були скасовані, а отже залишаються чинними.

Крім того, на перше число грудня до Київського управління юстиції не було подано на державну реєстрацію жодного іншого розпорядження Київської міської державної адміністрації, яке б стосувалося житлово-комунальних тарифів. У тому числі, органи юстиції не реєстрували чотири розпорядження щодо встановлення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, які, як стало відомо із засобів масової інформації, були прийняті Київською міською держадміністрацією 30 жовтня 2006 року.

Як наголосив Д.СОКУРЕНКО, відповідно до законодавства про державну реєстрацію, зокрема Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», незареєстровані акти законодавства є нечинними та не можуть надсилатися на виконання.

За словами керівника столичного управління юстиції, на сьогодні у Києві є чинним розпорядження №748 «Про встановлення розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві», яке Київська міська державна адміністрація зареєструвала у 2000 році. У 2002 році до цього розпорядження були внесені зміни, які також були зареєстровані в Київському міському управлінні юстиції.

Крім того, зазначив Д.СОКУРЕНКО, у 2002 році КМДА зареєструвала розпорядження №1245 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії та житлово-комунальні послуги для населення». Протягом 2003, 2004 та 2005 років до цього розпорядження тричі вносилися зміни, які також реєструвалися Київською міськдержадміністрацією в органах юстиції.

Д.СОКУРЕНКО також зауважив, що кількість розпоряджень Київської міськдержадміністрації, що надійшли в міське управління юстиції з квітня по листопад 2006 року в 4 рази нижча, ніж за аналогічний період 2005 року. Керівник столичного управління юстиції повідомив, що з квітня 2006 року КМДА надіслала на реєстрацію в Київське міське управління юстиції 6 розпоряджень, які були зареєстровані.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи зростуть в середньому в 3,3 раза.

10 листопада Мін’юст заявив, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсними через їх невчасну реєстрацію.

20 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що подавати на реєстрацію до Мін’юсту документи про нові тарифи влада міста не повинна.