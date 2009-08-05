Виноробство в Україні чекає переділ?

Виноробну галузь в Україні чекає збільшення угод злиття і поглинання (M&A), вважають у Центрі досліджень корпоративних відносин.

За словами керівника економічних програм Центру В’ячеслава Бутка, останнім часом в Україні спостерігається певна активізація угод злиття і поглинання, а в ряді галузей, зокрема виноробстві та коньячній помітні передумови до здійснення угод, які можуть істотно вплинути на галузь в цілому.

Судячи з повідомлень ЗМІ, з ринку можуть піти кілька великих гравців, які контролювали в докризовий період до 20% продажу коньячної продукції, повідомив Бутко.

Експертів, зокрема, непокоїть інформація про важке фінансове становище Першого національного виноробницького холдингу (ПНВХ), який входить до корпорації «Логос».

«У компанії є помітні проблеми, вона не може розрахуватися з постачальниками, про що останні активно заявляють в ЗМІ. Це, своєю чергою, може стати провісником фінансової неспроможності компанії. Власник компанії Валерій Шамотій свого часу вважав цей бізнес непрофільним, і приділяв першочергову увагу девелопменту та ресторанному бізнесу.

З початком кризи і той, і інший сегмент упали, та й ринок коньяку з початку року впав на 18,5% у вартісному обчисленні. Ліквідними активами холдингу залишаються лише коньячне і виноробницьке виробництво - АПФ «Таврія» і Інкерманський завод марочних вин. Недивно, що ринком поповзли чутки про їх продаж», - зазначають в Центрі досліджень корпоративних відносин.

«В умовах кризи найбільш вразливими до фінансових ризиків опинилися компанії, у яких були максимальні кредитні запозичення. Заборгованість торговельних мереж, різко збільшена через загальну кризу неплатежів, поставила їх на межу виживання», вважають експерти.

«Ситуацію в ПНВХ посилює конфлікт між акціонерами і трудовим колективом», зазначає Бутко. «Сторони вже звернулися до правоохоронних органів і втяглися в судові тяжби, а це, в українських реаліях, часто призводить до того, що у підприємства може змінитися склад власників. Скандали серед винарів позначаються на галузі в цілому, знижуючи інтерес інвесторів і покупців до українського ринку», - констатують в Центрі досліджень корпоративних відносин.

Корпорація «Логос» створена 1995 р. До її складу входять: девелоперська компанія «Логос-інвест», компанії «Логос-Спорт», «Логос-Стиль», спортивно-розважальний комплекс «Бартоломео» і оздоровчий центр «Цунамі» в Дніпропетровську, автосалон «Меркурій» і Перший національний виноробницький холдинг, який включає ВАТ «АПФ «Таврія», Інкерманській завод марочних вин, а також завод-радгосп «Качинський», агрофірму «Чорноморець» і завод-радгосп ім. Поліни Осипенко. Володіє компанією дніпропетровський бізнесмен Валерій Шамотій.