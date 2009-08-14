Міносвіти не знає, як впоратися з коледжем-привидом

Міністерство освіти і науки заявляє, що Олександрійський коледж менеджменту ігнорує його накази і продовжує працювати без ліцензії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Згідно з повідомленням, 120 студентів Олександрійського коледжу менеджменту навіть не здогадуються, що можуть залишитися не лише без диплома, але й без нового місця навчання. Міністерство повідомляє, що керівництво коледжу всіляко приховує, що ВНЗ уже не має ліцензії. Державна інспекція навчальних закладів з 3 по 8 серпня провела планову перевірку вступної кампанії у ВНЗ у Кіровоградській області, зокрема і в Олександрійському коледжі менеджменту.

Міносвіти заявляє, що студенти готуються сісти за парти 1 вересня у коледжі, замість того, щоб поспішити в рамках вступної кампанії перейти до іншого навчального закладу. Їх готовий прийняти Кіровоградський національний технічний університет в межах ліцензійного обсягу, але студенти просто про це не знають.

За повідомленням, студентка другого курсу коледжу Оксана (дівчина не захотіла називати свого прізвища) – одна з небагатьох, кому вдалося забрати свої документи. Хоч про наказ МОН про анулювання ліцензії студентам мало би повідомити керівництво коледжу, дівчині вдалося самій дізнатись інформацію про новину. Коли стала з’ясовувати, що сталося і чи справді коледж уже не має права навчати студентів, зіткнулася з підозрілим приховуванням інформації, зазначають в Міносвіти.

У свою чергу керівництво коледжу заперечувало, що навчальному закладу анулювали ліцензію і вимагали в Оксани підтвердження цього. Дівчина звернулася в МОН, де їй інформацію підтвердили. Тоді розпочалася друга частина епопеї - забирання власних документів з коледжу.

«Це було жахливо і тягнулося кілька тижнів, – розповідає дівчина. - Нікого з керівництва на робочих місцях не було, на цілий коледж лише кілька людей. У нас навіть ніхто не хотів прийняти заяви. Деякі мої одногрупники за порадою юриста відправили листи з заявами поштою. Врешті з відпустки повернулася секретар, взяла мою заяву, але пообіцяла видати документи не раніш як через тиждень. Ми звернулися до прокуратури, де нам пояснили, що документи повинні видати відразу після отримання заяви. Якось таки вдалося добитися свого. Але документи забрали лише 5-6 людей з моєї групи. Решта просто не знають, що навчаються у ВНЗ без ліцензії».

«Вибиваючи» свої документи в коледжі, попри заклопотаність, дівчина запідозрила, що тут і далі триває вступна кампанія. У місцевій газеті, щоправда, від Олександрійського коледжу менеджменту розташоване оголошення, що вони проводять набір студентів для Київського славістичного університету.

«З 9 ранку до вечора ми намагалися дізнатися хоча б якусь інформацію про діяльність Олександрійського коледжу менеджменту, – розповідає Валентина ПРОЦЕНКО, старший державний інспектор управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – З нами спілкувалася адвокат, яка не давала жодної інформації і всіляко не сприяла роботі комісії. Заступниця директора (сама директор на час перевірки була у відпустці) суворо заборонила адвокату надавати нам будь-яку інформацію».

Єдине, що вдалося виявити комісії МОН – інформаційний стенд з матеріалами для вступників. Проте і в цьому випадку представникам керівництва ВНЗ вдалося знайти пояснення.

«Час у цьому конфлікті дуже дорогий, адже студенти коледжу (а їх понад сотня), залишаться без дипломів, якщо не перейдуть до інших ВНЗ, - сказала представник міністерства. – Місце для них є в Кіровоградському національному технічному університеті. Ректор погодився взяти студентів на навчання у свій ВНЗ. Але самі студенти повинні розуміти, що їм треба якнайшвидше забрати документи з коледжу».

За повідомленням, доля студентів Олександрійського коледжу тепер залежить від розголосу цієї події, оскільки більшість з них просто не знають, що навчаються у ВНЗ, який не видасть диплому.

У МОН нагадують, що перед тим, як подавати документи на навчання до ВНЗ, треба пересвідчитися, що у цього закладу є ліцензія на підготовку фахівців. У випадку з Олександрійським коледжем менеджменту освітяни обіцяють знайти і покарати винних.