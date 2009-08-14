У Німеччині виявлені 900 калабрійських мафіозі

У 400-сторінковому дослідженні, підготовленому Федеральною кримінальною поліцією Німеччини, визнано, що на території країни діють близько 900 мафіозі або 229 сімейних кланів калабрійського мафіозного угрупування "Ндрангета". Про це 13 серпня пише німецький журнал ZEIT.

Доповідь поліції, яка є секретним документом, розповідає про трафік зброї, наркотики, вбивства, махінації з відходами й вторинною сировиною, а також про відмивання грошей - злочини, до яких на думку поліцейських, причетні італійські мафіозі. Прикриттям для членів "Ндрангети" зазвичай виступають італійські ресторани - більше сотні таких закладів належать учасникам калабрійського угруповання. Їх назви перераховані в доповіді.

Найбільш активні італійські мафіозі в землях Північний Рейн-Вестфалія, Гессен, Баварія та Баден-Вюртемберг.

"Ндрангета" - одне з впливових мафіозних угруповань в Італії. Її база на батьківщині - містечко (комуна) Сан Лука (San Luka). Клани "Ндрангети" з Сан Луки найчисленніші і в Німеччині - в поліції вважають, що до них входять близько 200 чоловік.

Також, за даними ZEIT, в Німеччині діють сицілійська й неаполітанська мафії.

Лента.ру