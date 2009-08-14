Міжбанківський долар націлився на нову висоту

Учора Нацбанк виходив на ринок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,3630/8,4065 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2637/0,2654, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,9380/11,9845. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4271/73 (четвер - 1,4254/56). 13 серпня Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів США за курсом 7,8500 грн./дол.

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