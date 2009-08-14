На міжбанку євро вже за один крок до 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,3630/8,4065, на 12:00 звузився спред – 8,3830/8,3990 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2637/0,2654, на 12:00 ціни піднялися - 0,2655/0,2664.

На російському валютному ринку курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 31,5006 (-0,4494).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4271/1,4273, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,9380/11,9845, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,9740/11,9910.