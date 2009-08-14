Прогноз погоди на суботу

Завтра лише у південній частині України місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі 6-11°, вдень 10-15°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

15-17 серпня у південній частині України, східних областях, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині прогнозується надзвичайно висока (5-го класу) пожежна небезпека.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.