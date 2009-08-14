Кабмін хоче завезти з Білорусі 50 тис. тонн цукру

Уряд України на сьогоднішній день сформував делегацію для проведення переговорів із організації закупівлі 50 тис. тонн цукру в Білорусі.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

До складу делегації, зазначив співрозмовник агентства, увійшли представники Міністерства економіки, Держкомрезерву й представники торгових мереж.

Переговори планується почати вже на наступного тижня.

«Переговори планується почати вже у вівторок», - зазначив співрозмовник агентства.

Він також уточнив, що закупівля цукру може бути організована як через Держкомрезерв, так і безпосередньо між учасниками ринку. «Все залежить від того, як вдасться домовитися», - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства економіки Білорусі, на початку серпня роздрібні ціни на цукор-пісок ваговий у республіці становили: 2080 руб./1 кг (0,73 дол.), на розфасований у поліетиленові або паперові пакети по 1 кілограму – 2270 руб./1 кг (0,79 дол.).