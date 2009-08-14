Міжбанківський долар трохи поступився гривні

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,3630/8,4065, на 12:00 звузився спред – 8,3830/8,3990. На час закриття торгів цінові рівні впали до 8,3250/8,3400 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:40 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари EUR/UAH з ціною відсікання – 11,2200.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2637/54, на 12:00 ціни піднялися до 0,2655/64. На час закриття ціни знизились до 0,2642/52. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5500 (-0,4000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в доволі вузькому діапазоні - 1,4250/1,4305. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,9380/11,9845, на 12:00 ціни підвищилися до 11,9740/11,9910. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз - 11,8885/11,9170.