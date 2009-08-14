До якої міри зруйновано греблю ДніпроГЕСу?

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ направив прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО листа з проханням дати доручення про направлення до Запоріжжя комісії Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і питань захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи для визначення рівня аварійності греблі ДніпроГЕСу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, відповідного офіційного листа направлено сьогодні.

У листі, текст якого розміщений на офіційному сайті Запорізької мерії, також міститься прохання про прискорення процесу виділення з резервного фонду Кабміну грошових коштів у розмірі 7,7 млн. грн. для проведення першочергових робіт з ліквідації аварійного стану проїжджої частини на ділянці, яка проходить по ортотропній плиті дамби ДніпроГЕСу.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні влада Запоріжжя вводить заборону на проїзд через місто вантажного транзитного автотранспорту, у зв`язку зі станом проїжджої частини дамби Дніпрогесу, "конструкція якої дала тріщину і сьогодні вже становить загрозу безпеці під час проїзду по ній".

Довідка УНІАН. Дамбу ДніпроГЕС споруджено в 1932 році. У роки Великої Вітчизняної війни 14 биків ДніпроГЕС було знищено повністю, 18 - частково. Відновлено дамбу було в 1947 році. Автодорожній проїзд через дамбу ДніпроГЕС реконструйовано в 1978 році. Тоді ж проїжджа частина була розширена, і її частина нависає над водою. Зараз вона складається з 4 смуг, по дві в кожному напрямку руху.

На сьогодні, проїжджа частина греблі ДніпроГЕСу - один з двох мостових переходів через Дніпро на території Запоріжжя. Другий - мости Преображенського, один з яких сполучає лівобережну частину міста з островом Хортиця, а другий острів Хортицю з правобережною частиною Запоріжжя, "переобтяжені" автотранспортом так, що впродовж останніх років щодня десятки тисяч запорожців змушені, добираючись з роботи і на роботу, стояти в заторах через невідповідність збудованих ще в 1960-х роках мостів необхідним нині пропускним спроможностям. Рух вантажного автотранспорту по мостах Преображенського було обмежено раніше.