У Харкові стріляли в заступника начальника управління податкової міліції

У Харкові поранено заступника начальника Управління податкової міліції Державної податкової інспекції в Харківській області та ще одного працівника цієї структури.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, учора, близько 23.00, біля одного з кафе сталася сутичка, внаслідок якої один із заступників начальника управління податкової міліції отримав поранення в праве передпліччя. За словами Л.ВОЛКОВОЇ, у нього стріляли гумовими кулями, на місці події знайдено 5 гільз від пістолета.

Поранення також отримав ще один працівник податкової міліції.

Вони обоє були доправлені в лікарню. «Стан здоров’я одного з них задовільний, він уже знаходиться вдома», - сказала Л.ВОЛКОВА. Начальник ЦГЗ при цьому не назвала прізвищ постраждалих.