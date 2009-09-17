Експерт: нинішній курс відповідає макроекономічним показникам

Курс гривні на четвертий квартал цього року прогнозується на рівні 8,5 грн./дол., на перший квартал 2010 року - 8,7 грн/дол.

Про це йдеться в дослідженні провідного макроекономіста інвестиційного банку NOMURA International по СНД Івана ЧАКАРОВА, що його має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Попри безліч заяв про те, що біди валюти відображають загострення слабкості фундаментальних економічних показників, ми не переконані в тому, що макроекономічні показники є причиною ослаблення курсу гривні. Безперечно, економіка України є найменше стабільною в регіоні Східної Європи, Близького Сходу, й Африки, обвал якої став наслідком дії незавидної комбінації таких чинників як зупинка інвестиційних вливань, зникнення зовнішнього попиту, погіршення умов зовнішньої торгівлі, і крихкий політичний фон. Проте, за пильнішого розгляду, дані свідчать про поступове поліпшення економічної ситуації, хоча піднесення і відштовхується від дуже низької точки», - йдеться в дослідженні.

Експерт вважає, що моделі розрахунку справедливого обмінного курсу свідчать про те, що нинішній обмінний курс гривні, загалом, відповідає ключовим макроекономічним показникам. Це означає, що досягнутий баланс сил, які чинять тиск на валюту і сил, які її підтримують, а переконливих макроекономічних причин для зниження вартості гривні не спостерігається.

Серед іншого, І.ЧАКАРОВ оцінює вірогідність виділення наступного траншу Міжнародного валютного фонду Україні в листопаді ц.р. на рівні 60%, а те, що транш не буде виділений – 40%.

У першому випадку, гривня підтримуватиметься виділеними в листопаді коштами в розмірі 3,8 млрд. дол. США, хоча невизначеність навколо виборів президента (особливо з урахуванням багатої історії українських виборів) забезпечить продовження значних коливань ринків.

У Nomura вважають, що в разі розвитку другого сценарію, у Національного банку буде менше, але достатньо ресурсів для протистояння спекулятивному тиску. Експерт нагадав, що валютні інтервенції регулятора становили 1,5 млрд. дол. на місяць в січні-березні ц.р., 0,6 млрд. дол. на місяць у квітні-червні. Після цього Нацбанк збільшив обсяг інтервенцій до 1,1 млрд. дол. в липні і 0,9 млрд. дол. в серпні. Зважаючи на граничний рівень золотовалютних резервів на кінець року на рівні 14,9 млрд. дол., встановлений програмою МВФ, а також приблизні обсяги чистих резервів на кінець серпня в розмірі 19 млрд. дол., у НБУ є можливість витрачати приблизно 1 млрд. дол. на місяць на підтримку стабільності валютного ринку до кінця року.

«Водночас, ми очікуємо, що сальдо платіжного балансу буде позитивним за результатами другого півріччя, поповнюючи резерви на суму більш як 0,65 млрд. дол. Тому, незалежно від надходження грошей від МВФ, ми припускаємо, що до початку наступного року збережеться період постійних коливань валютних курсів. Однак ми сумніваємося, що коливання курсу гривні вийдуть з-під контролю в міру того, як економіка, яка поступово поліпшується, і наступний транш МВФ нададуть підтримку національній валюті», - йдеться в дослідженні, при цьому констатується, що, як мінімум, на даний момент, ринок дотримується аналогічної думки.

Довідка УНІАН. Інвестиційний банк NOMURA International – глобальна фінансова група, азіатський інвестиційний банк, що працює у всьому світі. Штаб-квартира Nomura розташована в Токіо.

У всьому світі в компанії працюють 18 тисяч співробітників. Міжнародна мережа Nomura об`єднує 30 країн, регіональні штаб-квартири розташовані в Гонконгу, Лондоні і Нью-Йорку.