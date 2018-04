Агресивні бітломани погрожують убити дружину Маккартні

Представники британської поліції попередили дружину Пола Маккартні Хізер Міллс про те, що два фанати групи The Beatles хочуть її убити. За даними газети Daily Telegraph, відомості про це правоохоронні органи отримали від джерел в кримінальних колах. Друг Хізер Міллс, ім`я якого не називається, повідомив газеті, що поліцейські попередили її про існуючу небезпеку.

Хізер Міллс. Фото с сайта heathermills.org

Агресивно налаштовані бітломани мають кримінальне минуле. Поліції відомі їхні імена. Ці імена були повідомлені Хізер Міллс, і вона заявила, що не знає цих людей. За попередніми даними, бажання убити Міллс виникло у них після того, як розгорівся скандал навколо її розлучення з Маккартні. Нагадаємо, Міллс звинуватила чоловіка в систематичному побитті.

Відзначимо також, що раніше сама Хізер Міллс в інтерв`ю ВВС News повідомила, що отримує листи, в яких їй загрожують розправою. Тоді вона пожалілася, що у неї недостатньо грошей для забезпечення своєї безпеки. За даними Daily Telegraph, поліцейські дали Міллс телефонний номер, по якому їй запропоновано дзвонити, "якщо вона побачить або почує що-небудь підозріле".

Хізер Міллс і Пол Маккартні прожили у шлюбі чотири роки. Вони розлучилися в травні 2006 року. У серпні стало відомо, що їх шлюборозлучним процесом займуться ті ж адвокати, які в 1996 році займалися розлученням принца Чарльза і принцеси Діани. У грудні в таблоїді The News of the World з`явилися відомості, що діти Маккартні переконали батька врегулювати справу в позасудовому порядку. За даними видання, це коштуватиме серові Полу 235 мільйонів доларів.

Лента.ру