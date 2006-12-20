Пам`ятник УПА знесли на честь Дня чекіста та до дня народження Сталіна

Керівництво Євразійського союзу молоді бере на себе відповідальність за організацію демонтажу пам`ятника УПА в Харкові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Мережевої ставки ЄСМ (лідер ЄСМ – УНІАН) Павло ЗАРІФУЛЛІН.

"Акція була організована у відповідь на неодноразові акти вандалізму відносно радянських і російських пам`ятників в Україні і особливо на Галичині. Пам`ятник УПА був обраний нами тому, що ми вважаємо цю організацію фашистською, яка служила гітлерівцям карателями, - заявив П.ЗАРІФУЛЛІН. - Ми вважаємо Харків і Україну своєю російською землею, тому ми не можемо примиритися з чинником наявності в Україні пам`ятників фашистам".

Як повідомив П.ЗАРІФУЛЛІН, акція в Харкові була організована силами українських підрозділів ЄСМ. "Наша організація мережева, недивно, що більшість наших структур, у тому числі і в Харкові, нічого не знали про акцію, що готувалася, - відзначив начальник Мережевої ставки ЄСМ. - В кожному великому місті України є декілька наших осередків, які працюють паралельно і напряму з центром". За словами П.ЗАРІФУЛЛІНА, "щось конкретне про безпосередніх виконавців акції" він із зрозумілої причини сказати не може.

У повідомленні ЄСМ, яке сьогодні увечері отримав кореспондент УНІАН, йдеться, що 20 грудня на честь Дня чекіста і до дня народження Йосипа Сталіна (127-річчя Йосипа Сталіна відзначається 21 грудня - УНІАН) в Молодіжному парку в Харкові "відбулися похорони пам`ятного каменя Української повстанської армії".

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 19 на 20 грудня був демонтований пам`ятний знак УПА в Молодіжному парку Харкова. На місці пам`ятного знаку був знайдений прапор ЄСМ - чорний прапор з жовтою символікою.

Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО назвав провокацією, яка матиме далекосяжні наслідки, знесення пам`ятного знаку воїнам УПА.

Торкнувшись питання про прапор з символікою ЄСМ, який був залишений в Молодіжному парку на місці події, начальник управління повідомив, що керівник союзу Олександр МЕДИНСЬКИЙ заявив йому в ході телефонної розмови, що "ні він, ні його організація не мають ніякого відношення до знесення цього пам`ятника".

Правоохоронні органи проводять розслідування, і за фактом події, можливо, буде порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, Євразійський союз молоді є організацією, яка орієнтована на проросійську, проєвразійську частину населення. Мета ЄСМ - відновлення імперії в рамках колишнього Союзу РСР.

ЄСМ відома в Україні своїми антипрезидентськими і антиукраїнськими акціями.