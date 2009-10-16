УБОЗ перекрив канал важких наркотиків з Німеччини

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області затримали членів злочинної групи, які займались контрабандою важких наркотиків з Німеччини до України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, в поле зору оперативників УБОЗу потрапили троє громадян Німеччини, один з яких - уродженець Казахстану, і двоє жителів Буковини, які збували наркотики.

Встановлено, що наркотики дані особи отримували з Німеччини. Наркотики вони розповсюджували переважно у Чернівцях. У них була своя розгалужена мережа та постійні клієнти.

Оперативна група буковинських УБОЗівців виїхала до Німеччини, де спільно з федеральною службою кримінальної поліції цієї країни провела оперативно-розшукові заходи та встановила людей, які передавали ці наркотики до України. Було задокументовано 7 фактів збуту наркотиків.

У сьомий раз, після перетину кордону, вже на території Чернівецької області під час передачі посилки був затриманий громадянин Німеччини, який до того ж перебував у федеральному розшуку у своїй країні також за збут наркотиків, і двоє буковинців. Наркотики вони перевозили у пакетиках, які поміщали у банки із шоколадною пастою.

У свою чергу, поліція Німеччини проводить заходи зі своїми фігурантами, де затримано двоє осіб і ще один перебуває у розшуку.

За словами заступника начальника УБОЗу в Чернівецькій області Миколи НЕМЦОВА, всього було вилучено близько 40 г героїну, 12 г кокаїну, 15 г амфетаміну, більше 40 таблеток «Екстазі» та інші важкі наркотики. Проводиться експертиза.

Порушено кримінальну справу за статтею 307 Кримінального кодексу України за збут наркотиків, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи за контрабанду наркотиків (стаття 305).