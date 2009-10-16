Український фондовий ринок сильно перегрітий

Український фондовий ринок сьогодні сильно перегрітий, тому інвестори хочуть зафіксувати частину прибутку перед наступною хвилею зростання.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив старший брокер ЗАТ «Альтана Капітал» Олексій РЕПІН.

Швидше за все, вважає він, корекція на вітчизняному ринку акцій у п`ятницю продовжиться.

За словами брокера, сьогоднішній день на українських фондових майданчиках почався з підвищення основних індексів. Він зазначив, що цьому сприяв позитивний зовнішній фон: зростання ринків США і Азії, підвищення цін на сировинних ринках до максимальних значень цього року і подальше послаблення долара. Проте відразу після уранішнього зростання котирування пішли вниз, повідомив брокер. Вже за годину після відкриття зростання, що спостерігалося на початку торгів, було фактично відігране, сказав він.

Як повідомив О.РЕПІН, падіння на українському ринку акцій посилилося після обіду. Він вважає, що результати Goldman Sachs і Citigroup за третій квартал цього року, які вийшли кращими, ніж очікування аналітиків, практично не надали серйозної підтримки ринку.

За інформацією брокера, найактивніше сьогодні торгувалися акції “Укрнафти”, за якими було укладено максимальну кількість угод за торгову сесію (222 операції). Істотне падіння було зафіксоване за паперами “АвтоКрАЗу”, які знизилися на 11,76%, повідомив він.

Як зазначив О.РЕПІН, за результатами сьогоднішніх торгів український фондовий ринок закрився зниженням основних фондових індексів: індекс УБ упав на 1,19%, ПФТС - на 2,28%.