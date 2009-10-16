США не мають наміру розміщувати ПРО в Україні

США не збираються інкорпорувати українські об`єкти в свою нову архітектуру ПРО. Про це заявив у четвер офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Майк Хаммер.

"У Сполучених Штатів немає планів інкорпорувати українські об`єкти в нову (архітектуру) ПРО в Європі, - сказав він. - Ми також не маємо наміру розміщувати жодних елементів на українській території".

Як заявив напередодні на брифінгу в Києві посол України в США Олег Шамшур, питання про можливе використання українських станцій (РЛС) радіолокацій в рамках програми протиракетної оборони (ПРО) США знаходиться на рівні обговорення. "Це питання (використання українських РЛС) - в стані робочого обговорення, це досить початкова фаза", - сказав він. За словами дипломата, враховуючи зміни в підходах до архітектури світової безпеки, зокрема в світлі зближення позицій США і РФ, можливість залучення до цих процесів України виглядає цілком природною і конструктивною.

У Білому домі, проте, наполягають на тому, що ніяких переговорів і обговорень на цю тему США з українською стороною не ведуть, відзначає ІТАР-ТАРС.